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Пьяный россиянин избил годовалую дочь

РЕН ТВ: в Москве мужчина избил годовалую дочь

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Пьяный житель Москвы набросился с кулаками на годовалую дочь, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 25-летняя жительница Москвы, женщина сообщила, что ее гражданский муж в состоянии алкогольного опьянения избил их годовалую дочь. Мужчина дважды ударил девочку по лицу.

Младенца с матерью госпитализировали. По данным РЕН ТВ, мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии ребенка неизвестны.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание.

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