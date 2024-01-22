Пьяный россиянин избил годовалую дочь

Пьяный житель Москвы набросился с кулаками на годовалую дочь, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 25-летняя жительница Москвы, женщина сообщила, что ее гражданский муж в состоянии алкогольного опьянения избил их годовалую дочь. Мужчина дважды ударил девочку по лицу.

Младенца с матерью госпитализировали. По данным РЕН ТВ, мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии ребенка неизвестны.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание.