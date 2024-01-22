В Минздраве назвали число пациентов в больницах после обстрела Донецка

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что после обстрела в Донецке на стационарном лечении находится 21 пациент. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные, как указал Мурашко, в состоянии средней степени тяжести.

Глава Минздрава уточнил, что были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Вся помощь оказывается в полном объеме.

До этого сообщалось, что украинские войска ранним утром 22 января сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка.

21 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Осенью 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.