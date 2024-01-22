Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не передавали идею признать киевские власти террористами. Об этом он заявил во время брифинга.

В мае 2023 года глава Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин предложил признать Украину террористическим государством. Недавно он предложил вернуться к этой теме.

«Насколько я знаю, президенту не было передано», — рассказал Песков.

До этого в российском МИД заявили, что террористические атаки Киева говорят о том, что у властей Украины отсутствует политическая воля к миру и прекращению конфликта дипломатическим путем. Там подчеркнули, что действия Киева в очередной раз подтверждают необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, который запросила Россия.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от американского народа россиянам, которые потеряли близких на специальной военной операции на Украине.