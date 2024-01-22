Совет ГД сегодня определит сроки рассмотрения проекта о конфискации за фейки

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что совет Думы, скорее всего, в понедельник определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет Думы сегодня. Скорее всего, там определим», — сказал Пискарев, отвечая на вопрос корреспондента агентства о сроках рассмотрения законопроекта.

22 января в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о ВС РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Авторами проекта значатся спикер Госдумы Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

18 января законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был концептуально поддержан Следственным комитетом РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом.

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что более 270 уголовных дел за фейки о Вооруженных силах РФ было возбуждено почти за два года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительными».