Гибель пары из РФ после падения самолета в Афганистане предварительно подтвердили

Семейная пара россиян, которая летела на разбившемся в афганистане самолете Falcon, по предварительным данным, погибла. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли», — заявил собеседник агентства.

В экстренных службах заявили, что россияне до сих пор не найдены.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, среди них двое пассажиров. Среди них была россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс.

Отмечалось, что сына Анатолия и Анны Евсюковых не взяли на борт из-за малой вместительности воздушного судна.

Однако в результате крушения выжили четыре человека. По данным СМИ, они находятся с представителями администрации «Талибана» (организация запрещена в России). В свою очередь, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.