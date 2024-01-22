Один из выживших после крушения самолета с россиянами в Афганистане дошел до села и попросил помощи Выживший при падении самолета в Афганистане дошел до села и попросил помощи

В Афганистане потерпел крушение бизнес-джет Falcon 10, выполнявший санитарный рейс. На борту находились шесть человек, четверо их них выжили. Одному из находившихся в самолете удалось после крушения дойти до села и жестами попросить о помощи. Этим человеком мог быть медработник из Дмитрова.

Falcon отклонился от маршрута

По меньшей мере четверо из шестерых пассажиров разбившегося самолета Falcon в Афганистане выжили в авиакатастрофе. Один из них вышел к людям и жестами попросил их о помощи, сообщил телеканал Afghanistan International. Жители Куфабского района провинции Бадахшана рассказали, что после появления иностранца в селе Педу его к доставили к представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России).

По данным Reuters, полицию оповестили о произошедшей авиакатастрофе. На место крушения отправили спасателей. Они установили, что самолет упал в 200 км от столицы провинции Файзабада.

Находившиеся на борту Falcon получили травмы разной степени тяжести, им оказывают помощь. По предварительным данным, двое россиян — семейная пара — погибли. Росавиация со ссылкой на российское посольство в Афганистане заявила, что судьба двух человек уточняется. В ведомстве уточнили, что местные поисково-спасательные службы нашли самолет.

Подконтрольное талибам министерство авиации Афганистана написало в соцсети X, что упавший бизнес-джет не должен был пролетать над территории страны. Вероятно, из-за технических проблем он отклонился от запланированного маршрута. Представители ведомства устанавливают причины случившегося.

«Обычный санитарный рейс»

По данным Shot, семья Евсюковых — крупный предприниматель из Волгодонска Анатолий, его супруга Анна и их сын Виталий — отдыхали в Таиланде. Женщина заболела, в больнице в Паттайе ее подключили к аппарату ИВЛ. Поскольку состояние было тяжелым, семья приняла решение возвращаться в Россию. Они заказали частный борт, который должен был доставить их в Москву. Вместе с Анной разрешили лететь только одному сопровождающему, им стал муж. Их сын улетел в Россию обычным рейсом. Он узнал о гибели родителей по прилете.

Shot написал, что самолет с бортовым номером RA-09011 следовал по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (дозаправка) – Жуковский (Москва).

20 января около 19:00 (15:00 мск) экипаж сообщил диспетчеру, что у них заканчивается топливо. Пилоты решили экстренно посадить Falcon 10 в Таджикистане на аэродроме Куляб. В 19:30 у них отказали двигатели, предположительно, тогда борт и потерпел крушение в горах Афганистана.

Кроме семейной пары, в самолете находились пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медработники Игорь Сывороткин и Павел Попов. По данным Mash, 26-летний медработник Игорь Сывороткин из Дмитрова сумел дойти до села и позвать на помощь людей. Он связался и со своей женой и рассказал о случившемся.

Отец Дмитрия Белякова следил за полетом сына с помощью сайта Flightradar.

«Обычный санитарный рейс», – сказал мужчина в беседе с «Известиями».

Причины катастрофы

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что предварительной причиной авиакатастрофы стал технический отказ двух двигателей.

Источник в российских авиакругах рассказал РИА Новости, что трагедия могла произойти из-за нехватки топлива, которое быстро закончилось по причине сильного встречного ветра:

«Предварительно, версия такая — по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй».

Бывший замминистра гражданской авиации СССР, пилот Олег Смирнов в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что в Афганистане «настолько сложная местность, что эта катастрофа не новинка». По его словам, пилотов специально готовят для рейсов над территорией с подобным рельефом. Он считает, что отказ сразу двух двигателей мог произойти либо из-за некачественного топлива, либо из-за нарушений правил высоты полета.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, сообщила пресс-служба СК РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что посольство РФ сотрудничает с афганской стороной.

Бизнес-джет Falcon 10 произвели в 1978 году, он зарегистрирован в Марокко и принадлежит ООО «Атлетик групп» и частному лицу. В процессе вывоза россиянки из Таиланда участвовала ее страховая компания.