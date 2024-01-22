Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Танкер, перекрывший пролив Босфор, был благополучно отбуксирован

В Босфоре успешно отбуксировали перекрывший пролив танкер Peria

close
100%
Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Следовавший из России нефтяной танкер, из-за которого на несколько часов остановилось движение судов в Босфорском проливе, был успешно отбуксирован. Об этом, ссылаясь на источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции, сообщает РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, танкер Peria отбуксировали к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле.

Таким образом, почти через 14 часов перерыва был возобновлен проход судов через пролив Босфор.

Ранее сообщалось, что следующий под флагом Либерии танкер Peria заблокировал движение в проливе Босфор в обе стороны.

9 декабря Генеральное управление мореходства Турции заявило, что на входе в Босфор образовалась пробка из судов из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

Проход через пролив Босфор был запрещен с 1 декабря всем танкерам с нефтью, которые не могут предоставить письмо с подтверждением страховки.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами