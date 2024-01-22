Танкер, перекрывший пролив Босфор, был благополучно отбуксирован

Следовавший из России нефтяной танкер, из-за которого на несколько часов остановилось движение судов в Босфорском проливе, был успешно отбуксирован. Об этом, ссылаясь на источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции, сообщает РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, танкер Peria отбуксировали к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле.

Таким образом, почти через 14 часов перерыва был возобновлен проход судов через пролив Босфор.

Ранее сообщалось, что следующий под флагом Либерии танкер Peria заблокировал движение в проливе Босфор в обе стороны.

9 декабря Генеральное управление мореходства Турции заявило, что на входе в Босфор образовалась пробка из судов из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

Проход через пролив Босфор был запрещен с 1 декабря всем танкерам с нефтью, которые не могут предоставить письмо с подтверждением страховки.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.