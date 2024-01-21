Число погибших при обстреле ДНР увеличилось

В результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 человек, еще 25 человек пострадали, среди них два подростка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, в Куйбышевском районе после сброса боеприпаса с дрона ранен член ремонтной бригады – мужчина 1990 г.р. В том же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р.

«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», – написал политик.

Пушилин назвал атаку ВСУ по городу «варварским актом агрессии против мирного населения региона».

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

После этого в российском МИД заявили, что террористические атаки Киева говорят об отсутствии у властей Украины политической воли к миру.

Ранее в ДНР объявили 22 января днем траура.