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Индия установит забор из колючей проволоки на границе с Мьянмой

NDTV: Индия установит ограждения на границе с Мьянмой из-за беженцев

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Global Look Press

Индия планирует установить ограждения и усилить охрану на границе с Мьянмой из-за потока беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

В разговоре с журналистами министр иностранных дел Индии Амит Шах заявил, что границу с Мьянмой будут охранять так же, как бангладешскую, где установлен забор из колючей проволоки. Помимо этого, индийская сторона отменит режим свободного передвижения для Мьянмы, и жителям этой страны придется оформлять визу для перемещения.

Охранные меры хотят принять из-за беженцев, которые бегут в Индию из Мьянмы. Не так давно границу перешли порядка 600 солдат, лагеря которых захватили боевики группировки «Армия Аракана». Сейчас военнослужащие прячутся в штате Мизорам, власти которого требуют от правительства Индии депортировать солдат обратно в Мьянму.

До этого сообщалось, что Индия возобновила покупки свинины у России после перерыва почти в четыре года.

Ранее Мальдивы назвали срок, к которому Индия должна вывести своих военных.

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