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В Ульяновской области отменили школьные занятия

В Ульяновской области из-за снега отменили школьные занятия

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова предложила отменить школьные занятия в регионе в понедельник. Об этом сообщает «Ульяновск.Экспресс».

По мнению министра, вряд ли кто-то из учащихся сможет добраться до школ. Семенова отметила, что ни частный транспорт родителей, ни школьные автобусы не смогут преодолеть горы снега, выпавшего за последние сутки, а на расчистку дорог потребуется время.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских согласился с доводами министра. В результате было решено, что 22 января все ульяновские школьники — с 1 по 11 класс — останутся дома.

21 января портал «Ульяновск.Экспресс» передавал, что в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий мощного снегопада, прошедшего накануне. Так, в Старокулаткинском районе для очистки улиц привлекли 30 единиц спецтехники. Уточнялось, что в первую очередь расчищаются центральные улицы и подъездные пути к социальным объектам — школам, детским садам, пунктам оказания медицинской помощи.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Ульяновской области из-за метелей ограничено движение на федеральных и региональных трассах.

20 января в Самарской области из-за снегопада и метелей было ограничено движение на 32 трассах в 13 районах. Дороги оказались перекрыты в Елховском, Красноармейском, Шигонском и Пестравском районах.

Ранее владельцам автомобилей рассказали о правилах вождения в снегопад.

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