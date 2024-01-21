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В Израиле прошла акция протеста против военной операции в Газе

The Times of Israel: в Хайфе 300 человек пришли на митинг против операции в Газе

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Corinna Kern/Reuters

В израильской Хайфе состоялся согласованный митинг против войны в секторе Газа, он собрал порядка 300 человек. Об этом пишет местная газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, это первая подобная демонстрация в Северном округе Израиля со дня атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Причем сначала организаторам отказали в проведении митинга, но им удалось обжаловать решение властей в Верховном суде страны.

Акция объединила левую оппозицию и представителей израильских арабов. На митинге выступил генсек партии ХАДАШ, представляющей интересы арабов, Амджад Шбита. Он зачитал требования протестующих, в числе которых прекращение огня в Газе, обмен пленными и защита прав арабов в Израиле.

Отмечается, что рядом с антивоенным митингом проходила акция в поддержку операции в Газе, участники которой обвиняли протестующих в поддержке ХАМАС. Столкновений между митингующими не было.

До этого десятки семей заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, собрались у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его сделать «смелый шаг» для возвращения их родных домой.

Ранее заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение не желает удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

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