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В Татарстане семерых детей накрыло снегом на отдыхе

В Татарстане на семерых детей сошла лавина

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Depositphotos

В Татарстане детей завалило снегом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в одном из гостевых комплексов региона. Несколько жителей Татарстана приехали в организацию вместе с детьми. Там они сняли два дома, около которых позже играли семеро младших членов семьи в возрасте от двух до восьми лет.

В какой-то момент со склона сошел снег, который накрыл детей. Взрослым удалось вытащить всех, но двухлетний ребенок получил травму ноги. Его госпитализировали, о состоянии пострадавшего не сообщается.

Родители недовольны сложившейся ситуацией, поэтому планируют обратиться в правоохранительные органы.

По данным источника, после произошедшего на территории гостевого комплекса заметили снегоуборочную технику.

Ранее в Екатеринбурге мужчина выбросил ребенка с пятого этажа в сугроб и забыл о нем на четыре дня.

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