Путин заявил, что российская государственность рождалась в Великом Новгороде

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 80-летием освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что именно в Новгороде рождалась российская государственность, говорится на сайте Кремля.

«Освобождение нашей древней столицы <...> стало событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для сохранения исторической памяти необходимы усилия в сфере архивных и поисковых работ.

«Наш священный долг — хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания», — заключил глава государства.

До этого президент Путин посетил новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, открытый Сбером в партнерстве с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.