Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что российская государственность рождалась в Великом Новгороде

Путин: в Великом Новгороде рождалась тысячелетняя российская государственность

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 80-летием освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что именно в Новгороде рождалась российская государственность, говорится на сайте Кремля.

«Освобождение нашей древней столицы <...> стало событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для сохранения исторической памяти необходимы усилия в сфере архивных и поисковых работ.

«Наш священный долг — хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания», — заключил глава государства.

До этого президент Путин посетил новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, открытый Сбером в партнерстве с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами