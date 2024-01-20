На 69-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение транспортных средств на внутренней стороне 69-го километра МКАД затруднено из-за аварии с участием нескольких машин. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе развязки с Волоколамским шоссе. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего и уточняют информацию о пострадавших, говорится в заявлении.

«Движение в районе происшествия затруднено», — отметили в департаменте.

19 января на трассе в Республике Татарстан столкнулись сразу 50 автомобилей. Как рассказал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, авария произошла на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» в районе села Шали.

По его словам, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. При этом в результате происшествия травмы получили три человека.

В тот же день на Новочеркасском бульваре в Москве внедорожник совершил наезд на остановку общественного транспорта. Согласно заявлению столичного Дептранса, в аварии пострадали пять человек.

Ранее россиянам рассказали, почему при попадании в ДТП чаще всего страдают пассажиры на задних сидениях автомобиля.