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Блиновской попросили продлить домашний арест

ТАСС: СК попросил продлить домашний арест блогеру Блиновской

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Следственный комитет попросил продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Наталию Сальникову.

По информации агентства, СК просит Замоскворецкий суд Москвы продлить срок домашнего ареста блогера. Свое ходатайство они объясняют тем, что она ранее пыталась скрыться и может уничтожить доказательства по делу.

Также следователям требуется больше времени, чтобы предъявить Блиновской обвинение в окончательной редакции, сообщила Сальникова. По мнению защиты, продление домашнего ареста является излишней мерой, передает ТАСС.

По данным агентства, ходатайство уже поступило в суд. Дата заседания на данный момент не назначена.

Ранее адвокат Блиновской Сальникова заявила, что блогеру нечем оплачивать долги.

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