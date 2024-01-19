Политолог оценил ход предвыборной кампании кандидатов в президенты

Встреча президента России Владимира Путина с муниципальными служащими, запуск акции с агитационными автобусами главой ЛДПР Леонидом Слуцким, а также открытие представителем партии «Новые люди» Владиславом Даванковым общественного штаба в свою поддержку — таковы, по мнению научного руководителя Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснакова, наиболее важные события предвыборной компании кандидатов в президенты. Свое мнение эксперт высказал в эфире студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке «Россия».

Также к важным событиям недели политолог отнес презентованную предвыборную программу представителя КПРФ Николая Харитонова. Кроме того, эксперт отметил, что кандидаты на этой неделе поздравили журналистов с Днем российской печати, а, кроме того, активизировали работу и сбор подписей.

Предвыборная кампания, по словам Алексея Чеснакова, идет полным ходом.

«Если посмотреть на сам ход кампании, она показывает, что большинство кандидатов относятся к ней серьезно. Яркий и перенасыщенный событиями период начнется только после того, как будут зарегистрированы все кандидаты. До конца срока сбора подписей осталось 10 дней, за которые 6 кандидатам предстоит совершить что-то невообразимое», — рассказал Алексей Чеснаков.

Комментируя первые данные соцопросов ФОМ о рейтингах партий и наиболее интересных событиях новостной повестки, эксперт подчеркнул, что рейтинги самих кандидатов пока не высчитывают, дожидаясь регистрации всех.

Среди перспективных тем политолог отметил работу кандидатов со студенческой аудиторией. По мнению научного руководителя ЦПК, значение этой темы в кампании гораздо шире — это будущее, перспективы и новые рабочие места.

Другим важным смысловым блоком кампании политолог называл исторические и символические даты, которые могут быть отработаны кандидатами. Это, например, снятие блокады Ленинграда.

Выставка «Россия», по словам гостя студии ЭИСИ, является фактором политической повестки, занимая строчки рейтингов наряду с предвыборной кампанией и крупными событиями.

Эксперт добавил, что по-прежнему фиксируются попытки вмешательства в предвыборные процессы иностранных государств, но, при этом он заметил, что ЦИК заявляет о противодействии работе по созданию фона недоверия к выборам.

Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.