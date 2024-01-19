Жительница Казани, на машину которой упала глыба льда, отсудила у мэрии 200 тысяч рублей

В Казани местная жительница смогла отсудить у мэрии города почти 200 тыс. рублей после того, как на ее автомобиль с крыши дома, принадлежащего муниципалитету, упала глыба льда, сообщает «Реальное время». Соответствующее решение принял Вахитовский суд.

По данным издания, после того, как женщина заметила повреждения на своей машине, она обратилась в правоохранительные органы и к независимому эксперту, чтобы определить размер ущерба. Затем жительница Казани составила исковое заявление и потребовала от городской администрации выплатить ей почти 166 тыс. рублей в качестве компенсации за ремонт автомобиля, 8 тыс. рублей — за оплату услуг оценщиков, 25 тыс. рублей — за юридическую помощь.

Ее требования были удовлетворены частично, она получит 165,9 тыс. рублей за починку машины, 8 тыс. рублей в качестве расходов за услуги автоэкспертизы, 18 тыс. за помощь юриста, 1,3 тыс. за почтовые расходы и 4,5 тыс. рублей возврата госпошлины. В возбуждении уголовного дела суд отказал.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов Татарстана до этого сообщал, что на трассе М-7 «Волга» в районе Шали из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей. По его словам, в результате пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что отказавшиеся платить за проезд пассажиры избили таксиста и выстрелили в него из ракетницы.