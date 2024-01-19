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Неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города

Неизвестные в соцсетях начали угрожать взорвать школы Невьянска

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Pixabay

Неизвестные угрожают взорвать школы Невьянска в Свердловской области. Об этом они написали в соцсетях.

В Telegram 18 января создали закрытый канал, в котором начали угрожать устроить массовые взрывы в школах Невьянска. К сообщениям создатели канала прикрепили фотографии оружия и механизмов, похожие на взрывные устройства.

«В течение двух недель я взорву и расстреляю всех детей. Я сделаю наш город популярным», — написал злоумышленник.

До этого в Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу. На 15-летнего мальчика завели уже два дела по статьям о покушении на жизни несовершеннолетних общеопасным способом и участие в террористической организации.

По данным следствия, девятиклассник готовил нападение на учеников школы №5 в Егорьевске. Он пытался купить огнестрельное оружие и состоял в переписке с кураторами, которые координировали его действия и обсуждали детали будущей расправы.

Если вина школьника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее свердловскую школу обязали выплатить девочке компенсацию за травлю.

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