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Потерпевшие предъявили к Треповой многомиллионные иски

РИА Новости: 21 потерпевший предъявил к Треповой иски в сумме на 50 млн рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

Потерпевшие заявили к обвиняемой в теракте в кафе Петербурга Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) иски на сумму около 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, иски с денежными требованиями заявил 21 потерпевший. В их числе иск матери военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), который стал жертвой теракта, на 15 млн рублей — женщина требует возместить моральный вред с Треповой и Юрия Денисова.

«Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать», — сказала Трепова в суде.

Несколько исков на сумму более 10 млн рублей также предъявлены совместно к Треповой и укрывавшему ее после взрыва Касинцеву, который также не признает иски.

До этого Трепова, обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова.

Девушка отметила, что знает Попкова с весны 2022 года. По ее словам, он обещал ей помочь с переездом на Украину после выполнения нескольких задач, последней из которых стал теракт в Санкт-Петербурге на встрече с Владленом Татарским.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.

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