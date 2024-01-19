В российских школах призвали ввести уроки об уходе за домашними животными

Уроки обществознания или домоводства в российских школах следует дополнить разделом об уходе за домашними животными, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Свое предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Дети должны уметь заботиться о питомцах и направлять на них «созидательную энергию», подчеркнул Ветров.

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами», — говорится в его обращении к министру.

Если школа обладает соответствующими возможностями, то в ней можно создать живой уголок, в котором учащиеся смогут контактировать с животными, самостоятельно за ними ухаживая, добавил общественник. Также, помимо занятий о питомцах, Ветров призвал проводить в школах выставки с животными из приютов, чтобы как педагоги, так и дети могли бы забирать их домой. Важность своей инициативы он объяснил тем, что отношение к животным характеризует общество.

Напомним, с нового учебного года в школах России введут обязательные уроки труда в начальных и средних классах – соответствующий закон в декабре подписал президент России Владимир Путин.

Ранее общественник призвал запретить западных «супергероев» на детских утренниках.