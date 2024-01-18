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Россиянка приревновала мужчину к сопернице и ударила ее ножом

Жительница Коми приревновала мужчину к сопернице и ударила ее ножом

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Depositphotos

Жительница Сосногорска приревновала мужчину к знакомой и напала на нее. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Конфликт между жительницами города завязался сначала в телефонной переписке, а затем вылился в реальное столкновение. В октябре 2023 года одна из оппоненток встретила другую на улице и ударила ее ножом в спину.

Врачи диагностировали у пострадавшей непроникающую колото-резаную рану. Повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью, а в отношении нападавшей возбудили уголовное дело. В пресс-службе судов рассказали, что женщину уже судили за аналогичное преступление в марте 2023 года и назначили ей штраф в 10 тыс. рублей.

В этот раз нападавшую также признали виновной в умышленном причинение вреда здоровью и приговорили к 120 часам обязательных работ.

Ранее в Хакассии ревнивец с психическим заболеванием вывез жену в лес и поджег машину с ней.

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