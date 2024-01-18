Российские узбеки осудили Усмана Баратова за пост о «петухах»

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист, Бахром Исмаилов прокомментировал возбуждение уголовного дела на «президента» землячества «Ватандош» Усмана Баратова за пост в соцсетях, в котором участников спецоперации сравнили с петухами. Как заявил «Газете.Ru» Исмаилов, землячества «Ватандош» не существует, а сам Баратов не имеет никакого отношения к диаспоре. Исмаилов считает, что «глава» землячества должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

«Все его высказывания — это его личное мнение, за которое он должен ответить по закону. Российские узбеки резко осуждают его позицию, а также все его высказывания и посты в социальных сетях. Я, как Председатель узбекского военно-исторического общества, как внук ветеранов Великой Отечественной войны, крайне негативно отношусь к высказываниям Баратова. Считаю, что он должен принести публичные извинения и понести предусмотренную законом ответственность», — сказал он.

18 января на главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации. На странице Баратова в «Одноклассниках» нашли пост с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца и картинкой, на которой участники спецоперации сравниваются с петухами. На пост Баратова обратили внимание российские военкоры. Сам Баратов заявил, что его взломали.

Ранее вице-спикер Госдумы Толстой назвал национальные диаспоры мафиозными структурами.