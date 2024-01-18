В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл 18 млн рублей

В Москве полицейские задержали 27-летнего менеджера юридической фирмы по подозрению в краже 18 млн рублей из офиса организации, где он работает. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Исчезновение денег из сейфа обнаружил начальник фирмы, который ранее поручил подчиненному положить крупную сумму в сейф и передал ему ключ. Подчиненный не вышел на работу после ЧП.

В ходе просмотра камер наблюдения, правоохранители установили, что деньги забрала женщина, посетившая офис в нерабочее время. Полицейские установили, что похитителем оказался менеджер, имевший доступ ключом — ради хищения он переоделся в женскую одежду.

Ранее россиянина осудили на 3,5 года колонии за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег.