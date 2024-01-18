Глава ЛДПР Слуцкий обсудил с учеными проблему неравномерного развития регионов России

Решение проблемы разного уровня социально-экономического развития регионов России важно и для обеспечения национальной безопасности, и для социального благополучия граждан. Об этом заявил кандидат в президенты, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече парламентариев с ведущими учеными экономистами страны.

Главной темой обсуждения стали способы решения проблемы неравномерного социально-экономического развития регионов РФ.

Ученые подготовили свои предложения по созданию в регионах условий для повышения благосостояния людей, которые они представили Леониду Слуцкому и депутатам фракции ЛДПР.

«Диспропорция регионов, к сожалению, проблема не новая. Она остро стояла и в советское время, но обострилась в условиях глобального противостояния России с коллективным Западом», — заявил Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что представители партии намерены вести работу по повышению качества жизни людей в регионах.

«Любая проблема должна решаться комплексно, на системной основе. И по налогам, и по зарплате врачам, педагогам, и другим работникам социальной сферы. Состояние региональных экономик в целом должно выравниваться», — добавил председатель ЛДПР.

Лидер ЛДПР указал, что в сфере обеспечения работников бюджетной сферы имеет смысл вернуться к единой тарифной сетке, так как важную роль в решении этих вопросов играет малый и средний бизнес.

«Налоги должны оставаться в регионах, должны расширяться возможности банковского обслуживания населения, ну и многие другие долгосрочные вещи, например, экологическое оздоровление, ремонт недозагруженных дорог, системное развитие промышленного комплекса», — уточнил кандидат в президенты.

Доктор экономических наук, профессор Московского государственного университета им. Ломоносова Валерий Мунтиян считает, что необходимо разработать «антишоковую» стратегию.

«По результатам 2023 года большая часть регионов восстанавливается от санкций и ковида. Надо разработать и принять новую стратегию развития пространства, обеспечить эффективное взаимодействие и стратегическое планирование», — предложил ученый.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко заявил о необходимости привлечь дополнительные средства в регионы.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что рекомендации, выработанные научным сообществом, войдут в предвыборную программу Леонида Слуцкого.