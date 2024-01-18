Пытавшуюся перелезть между вагонами школьницу чуть не переехал поезд

В Челябинской области девочку, пытавшуюся перелезть между вагонами, чуть не переехал поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на железнодорожном переходе в поселке Аргаяш, который жители частного сектора постоянно пересекают по пути в центр населенного пункта.

Сообщается, что люди около 20 минут ждали, когда железнодорожный состав уедет, но затем некоторые, включая школьницу, начали перелезать между вагонами. Однако в момент, когда девочка находилась на путях, поезд тронулся. Находившаяся рядом женщина заметила это и успела вырвать ребенка из-под колес.

Очевидица произошедшего рассказала, что этот переход является единственным путем из частного сектора в центр поселка и обратно. На кадрах с места инцидента видно, как другие жители, включая детей, перелезают между вагонами.

Ранее мать с детьми попала под поезд на глазах у толпы и сумела спастись.