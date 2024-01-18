Россиянам объяснили, как на весеннем призыве отразится единый реестр повесток

Предстоящий весенний призыв в России пройдет по старым правилам, основным способом извещения останутся бумажные повестки, заявил юрист по военному праву Иван Самарин. Электронные повестки не заработают без изменения всех нормативных документов, а к весне сделать это не успеют, объяснил он в беседе с НСН.

Бумажные повестки будут приходить по почте или заказным письмом. Что касается электронных извещений, то, по словам юриста, реестр не будет привязан к личному кабинету каждого человека. Поэтому увидеть повестку можно будет только если регулярно ее проверять – в противном случае человек столкнется с ограничениями из-за игнорирования извещения.

«С момента появления повестки в реестре на вас будут наложены сразу же ограничения. Например, при выезде за границу. Никого не будет волновать, что у кого-то нет интернета или еще чего-то, – заявил Самарин. – На самом деле это всего лишь усиливает контроль государства за исполнением уже существующих законов. Никаких новых санкций не вводится, ужесточения нет, но усиливается контроль».

Напомним, 14 апреля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, предусматривает создание единого реестра военнообязанных, вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Позже кабмин утвердил новый порядок формирования и направления повесток, при котором ставить россиян на воинский учет и снимать с него будут без личной явки в военкомат, подробнее – в материале.

Ранее 15 мигрантам вручили повестки в военкомат сразу после получения гражданства.