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В Петербурге назвали цель атаки украинских беспилотников

Нефтяной терминал Петербурга подтвердил, что был целью атаки украинских дронов

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Global Look Press

Совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин заявил, что предприятие было целью атаки украинских беспилотников в ночь на 18 января. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

Он также поблагодарил Минобороны России и президента Владимиру Путину за молниеносную работу системы противовоздушной обороны (ПВО), которая перехватила дрон.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала СВО атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск.

По информации Shot, обломки украинского беспилотника, который нес на себе порядка 3 кг взрывчатки, обнаружили на территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Кроме того, обломки дрона нашли в 5 км от терминала в Финском заливе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что власти северной столицы и области находятся на постоянной связи с силовиками. Идет следствие.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летевшего к столице БПЛА в Подольском городском округе.

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