Гладков посетил раненных при обстреле Белгорода детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком посетили раненных детей, пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«В детской областной больнице находится 5 детей – три мальчика и две девочки, все с минно-взрывными травмами различной локализации. За прошедшую неделю одного мальчишку выписали на амбулаторное лечение. У всех ребят, что еще находятся в стационаре, врачи отмечают положительную динамику, это видно и по улыбкам, и по горящим детским глазам. Настрой у всех хороший», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что невероятно благодарен всем врачам и медицинскому персоналу за самоотверженную работу по спасению и лечению маленьких пациентов. Отдельно Гладков поблагодарил главу Минздрава России Михаила Мурашко.

До этого власти Белгорода установили в центре города, где в конце декабря люди попали под массированный обстрел, железобетонное модульное сооружение, которое предназначено для защиты населения от обстрелов.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.