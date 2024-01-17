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Гладков посетил раненных при обстреле Белгорода детей

Гладков сообщил о посещении раненных при обстреле Белгорода со стороны ВСУ детей

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком посетили раненных детей, пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«В детской областной больнице находится 5 детей – три мальчика и две девочки, все с минно-взрывными травмами различной локализации. За прошедшую неделю одного мальчишку выписали на амбулаторное лечение. У всех ребят, что еще находятся в стационаре, врачи отмечают положительную динамику, это видно и по улыбкам, и по горящим детским глазам. Настрой у всех хороший», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что невероятно благодарен всем врачам и медицинскому персоналу за самоотверженную работу по спасению и лечению маленьких пациентов. Отдельно Гладков поблагодарил главу Минздрава России Михаила Мурашко.

До этого власти Белгорода установили в центре города, где в конце декабря люди попали под массированный обстрел, железобетонное модульное сооружение, которое предназначено для защиты населения от обстрелов.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.

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