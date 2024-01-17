Член ОП РФ отметила скорость принятия решений по развитию Дальнего Востока

Сегодняшнее совещание президента России Владимира Путина с членами правительства РФ — сигнал о двух базовых принципах управления страны, заданных главой государства. Об этом по итогам совещания заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Во-первых, это системный и комплексный подход, который охватывает вопросы развития абсолютно всех сфер, начиная от здравоохранения и заканчивая строительством инфраструктуры. Озвученные предложения и решения по развитию Дальнего Востока этот подход иллюстрируют довольно ярко. Среди них — еще раз подтвержденное решение о строительстве Ленского моста в Якутске. На совещании была озвучена утвержденная стоимость проекта — порядка 130 млрд на 5 лет. Вопрос решен, финансирование определено, мост будет построен», — заявила она.

По ее словам, в перечень решений также вошла закупка пяти малых авиасудов для перевозки пассажиров в Анадырь через лиман. «Благодаря этому регион сможет перевозить через лиман 300 человек в день — это серьезная цифра. Также принято решение о создании нового пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и транспортно-логистического узла в Хабаровске», — добавила эксперт.

При этом Кислицына особенно отметила скорость принятия решений. Она подчеркнула, что между посещением президентом регионов ДФО и уже готовыми концепциями по решению приоритетных вопросов, а где-то даже и реализуемыми действиями, прошло очень мало времени. Эксперт считает, что это еще раз подтверждает, насколько важна задача по развитию Дальнего Востока.

«Во-вторых, в дополнение к системному подходу — это адресное превращение точечных запросов граждан в конкретные решения. Владимир Владимирович на совещании неслучайно предложил коллегам использовать обратную связь от жителей для решения вопросов по существу. Тех проблем, которые реально волнуют людей. Для главы государства это первично, и того же он ожидает от членов правительства», — сказала член ОП РФ.

В пример она привела решение по расширению программы льготного автокредитования на многодетные семьи, которые проживают в регионах ДФО. Она отметила, что решение было принято после вопроса, озвученного на встрече президента с жителями Анадыря.

«Президентский курс по приоритетному развитию Дальнего Востока меняет макрорегион к лучшему. Через вовлеченность органов власти всех уровней в заботу о благополучии граждан в целом и в конкретные жизненные ситуации в частности. Отсюда — рост качества жизни вслед за экономикой», — заключила Кислыцина.

Ранее сообщалось, что российский Путин поручил в ближайшее время решить все бюрократические вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке