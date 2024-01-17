СК сообщил, что в ходе беспорядков в Башкирии пострадали полицейские

В результате беспорядков у Баймакского районного суда в Башкирии, устроенных сторонниками Фаиля Алсынова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), пострадали полицейские. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что уже возбудили уголовные дела по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Применение насилия в отношении представителя власти». СК полагает, что акцию в поддержку Алсынова организовали через соцсети и мессенджеры, чтобы попробовать добиться оправдания подозреваемого в экстремистской деятельности. По версии Следкома, во время беспорядков возникли стычки в том числе и с применением предметов, которые использовались как оружие.

17 января суд приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам колонии за то, что тот в апреле во время схода населения возле сельского дома культуры негативно высказался о представителях кавказских национальностей и национальностей Средней Азии.

16 января Алсынова внесли в список террористов и экстремистов за участие в организации «Башкорт» (признана экстремистской на территории России).

Ранее Минюст РФ признал каминг-аут проявлением экстремизма.