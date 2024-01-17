Глава «Комитета семей воинов Отечества» назвала актуальными поручения Путина

Перечень поручений президента России Владимира Путина, который был утвержден по итогам встречи с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) достаточно широкий. Об этом заявила член СПЧ, руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

По ее словам, перечень касается абсолютно разных актуальных направлений, которые действительно волнуют граждан.

«По каждому из пунктов, по каждому выступлению, которое было на встрече с СПЧ, дано поручение президента. То есть он услышал абсолютно каждого. Вопросы касались образования, поддержки семей участников специальной военной операции (СВО) и других узких вопросов», — отметила она.

Также Белехова подчеркнула, что был поднята тема гражданских браков, к которой боялись подойти юридически. «Если брак гражданский, то какие права есть у семьи? Не успели заключить брак, есть ребенок, но нет документального подтверждения отцовства. Понятно, что есть определенный судебный порядок, но на сегодняшний день президент услышал о том, что его нужно упростить и сделать его понятным. Сегодня это действительно касается людей, потому что во главе угла стоит человек и семья. Все меры поддержки для семей участников СВО и тем более тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну, должны быть в полном объеме», — заявила член СПЧ.

При этом среди новых поручений главы государства Белехова выделила пункт о необходимости оказания поддержки «Комитету семей воинов Отечества». По ее мнению, он важен для семей участников СВО.

«Поддержка комитету, а значит семьям участников СВО, для нас очень важна. Взаимодействие, которое на сегодняшний момент существует с министерствами и ведомствами, прежде всего, направлено на защиту интересов и заботу о семьях участников специальной военной операции. «Комитет семей воинов Отечества «проводит колоссальную работу, во всех регионах России созданы штабы. Мы оказываем юридическую и психологическую помощь. Мы работаем с гуманитарной миссией», — приводятся ее слова в Telegram-канале организации.

При этом член СПЧ подчеркнула, что помимо этого «Комитет семей воинов Отечества» занимается мониторингом и анализом ситуации. По ее словам, организация регулярно дает предложения о необходимых исправлениях, а органы власти, в том числе законодательные, на это реагируют.

«Мы стали надежным партнером для всех уровней власти. И стали таким «мостиком» между семьями защитников Родины и теми, кто принимает решения. Мы - самое крупное и узнаваемое сообщество семей военнослужащих в РФ. И это не просто узнаваемость. Мы сегодня имеем доверие, а завоевали мы его через свои дела, через реальную помощь людям», — заключила Белехова.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину поддержать «Комитет семей воинов Отечества», который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников специальной военной операции.