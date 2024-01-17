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В Челябинской области пятиклассник получил травму головы после падения сосульки

В Снежинске ребенка госпитализировали после падения сосульки на голову

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Shutterstock

В Челябинской области ребенок попал в больницу после того, как ему на голову упала наледь. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Инцидент произошел в Снежинске. По словам очевидцев, они заметили ребенка возле ДК «Юбилейный», на голове мальчика была кровь. Школьник успел рассказать, что учится в пятом классе. На данный момент данные о состоянии пострадавшего отсутствуют.

Информацией о травмировании ребенка заинтересовались в прокуратуре. По данным сотрудников ведомства, наледь упала на ребенка с нежилого дома.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания», – сообщается в публикации.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Ранее в Ленобласти на голову новорожденного ребенка упала глыба льда.

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