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Россиянина задержали по подозрению в выстреле из ружья по незнакомцу

В Ульяновской области задержали подозреваемого в стрельбе из ружья по незнакомцу

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Depositphotos

В Ульяновской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из ружья по незнакомцу. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В полицию с заявлением обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что в дверь его квартиры постучал незнакомец. Когда россиянин открыл, то увидел человека в маске с двуствольным ружьем.

Незнакомец с оружием предложил хозяину квартиры поговорить — тема беседы не уточняется. Затем вооруженный мужчина выстрелил россиянину в область правой стопы.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении задержали 36-летнего жителя Ульяновского района, который рассказал, что лично не знаком с пострадавшим. О мужчине он узнал от своего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотивы предполагаемого стрелка устанавливаются. Оружие у него изъяли.

Ранее пассажир автомобиля открыл стрельбу по прохожему в Петербурге.

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