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Появилась информация о пострадавших при пожаре на заводе в Ростовской области

Депутат Стенякина: при пожаре на заводе в Ростовской области пострадали два человека

Двух человек госпитализировали в результате пожара на на полиэфирном заводе в городе Шахты в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

«Пострадали два человека, они уже госпитализированы. Сейчас службы занимаются тушением пожара. Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — написала парламентарий.

По словам Стенякиной, инцидент обошелся без летальных случаев.

Возгорание на заводе в Шахтах произошло утром 17 января. Очевидцы сообщили, что переда началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

15 января пожар разгорелся на складе автозапчастей на 600 квадратных метрах в Мытищах. Его оперативно ликвидировали.

Ранее сообщалось о пожаре на Дорогомиловском рынке.

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