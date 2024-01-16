На выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» стартовала Неделя генетики

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» открылась Неделя генетики, сообщается на сайте компании. В период с 17 по 19 января ученые Центра полногеномного секвенирования ежедневно будут рассказывать о последних достижениях российских генетиков, перспективах развития науки и практической ценности новых разработок.

В церемонии открытия принял участие молекулярный биолог, руководитель Центра полногеномного секвенирования Константин Северинов. Он выступил с лекцией и рассказал посетителям о важности проведения генетических исследований, благодаря которым удается выявлять причины генетических заболеваний.

Отмечается, что 19 января в павильоне состоится презентация генетической программы «100 000+Я». Инициативы направлена на прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний. Также в ее рамках ведется разработка новых подходов к терапии заболеваний и создании соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке «Роснефти».

На выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). В эти дни представители учебных заведений расскажут о подготовленных совместно с «Роснефтью» магистерских программах в области генетики.

Кроме того, 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея», после чего слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

В рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» посетители павильона могут ежедневно участвовать в тематических квизах о генетике. Кроме того, в Кинозале павильона по несколько раз в день демонстрируется ролик о Центре полногеномного секвенирования, в котором Северинов рассказывает о работе этой уникальной научной организации и ее значении для обычного человека, а также дальнейших планах и разработках. Центр действует при поддержке НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с Правительством РФ по программе развития генетических технологий.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.