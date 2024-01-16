Политолог объяснил внимание Путина к органам местного самоуправления

Наиболее важным в премии «Служение» и форуме «Малая родина — сила России» является то, что появилась площадка, где можно увидеть людей, которые ежедневно меняют жизнь малых городов и сельских поселений к лучшему. Об этом заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его мнению, то, что делает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), тоже очень важно.

«Возможности по обмену опытом, практиками и совместной работе на уровне муниципалитетов — это очень большое достижение. Все это стало возможным после того, как стали обращать больше внимания на муниципальные органы власти», — сказал политолог.

Асафов напомнил, что в 2020 году в поправках в Конституцию РФ появилось понятие единой системой публичной власти. «Это дало импульс этому, безусловно, благодаря президенту. Мы видим, что президент России Владимир Путин оказывает этому направлению приоритетное внимание, он встречается с лучшими представителями местного самоуправления (МСУ). Сам факт проведения форума говорит о своевременности такого решения, потому что люди нуждаются в обмене опытом», — подчеркнул эксперт.

По его словам, премия «Служение» показала, что в России есть отличные практики, которые могут быть масштабированы на всю страну по всем направлениям.

«Важно, что у представителей местного самоуправления есть возможность встретиться между собой, обменяться опытом, получить полезные идеи. Лучшие из них были оценены премией и встретились с президентом. Служение красной нитью проходит через всю работу МСУ, и кажется, что существует в политике единая система публичной власти», — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что в политике, как и в литературе, существует проблема маленького человека. «Тем не менее, внимание президента показывает, что информация о состоянии во всех регионах страны формируется на уровне муниципалитетов, непосредственно от людей, поэтому то, что эти люди на своих рабочих местах делают, это и есть служение», — сказал политолог.

Также Асафов отметил работу проекта «Формирование комфортной городской среды». По его мнению, стало заметно вовлечение людей в изменение их среды обитания и то, что происходит вокруг них.

«Это очень важное дело, которое встречает большой отклик. Более 40 млн человек удалось вовлечь в обсуждение будущего развития территории. Мы видим, что эта тема актуальна, поэтому она продлена. Именно такие приоритеты показывают, как работает единая система публичной власти. Народ принимает непосредственное участие в решениях властей по благоустройству и преобразованию окружающего пространства каждого из нас», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» в номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награды удостоилась глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина.