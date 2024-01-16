Женщина съела фасоль и провела 9 часов в больнице

Жительница Сингапура съела фасоль и провела девять часов в больнице, пишет Mothership.

Как рассказала женщина по имени Ванесса, после трапезы она почувствовала, как что-то застряло в ее горле. Она не смогла разобраться с этой проблемой самостоятельно, поэтому отправилась в больницу после того, как ее состояние ухудшилось.

Ванесса пожаловалась врачам на постоянный кашель, и только после многочисленных тестов и проведенной эндоскопии выяснилось, что в горле пациентки застрял росток съеденной ей фасоли. На установку диагноза, по словам сингапурки, ушло около девяти часов.

Несмотря на пережитый инцидент, женщина сообщила, что продолжит есть фасоль, но будет делать это аккуратнее, чтобы снова не оказаться в больнице.

Ранее ученые заявили, что фасоль способствует нормальной работе кишечника и снижает риск рецидива колоректального рака.