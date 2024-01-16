Неизвестный проник в квартиру в Нижнем Новгороде и попытался изнасиловать спящую женщину

В Нижегородской области неизвестный проник в подъезд дома, зашел в незапертую квартиру и напал на хозяйку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в ЖК «Красная Поляна» в Кстовском районе. По данным канала, мужчина зашел в подъезд дома и начал ходить по этажам в поисках открытой квартиры, дергая за ручки дверей. Одна из них оказалась незапертой. Внутри мужчина нашел спящую молодую женщину и попытался изнасиловать ее.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника», — рассказали изданию NN.ru в пресс-службе ГУ МВД по области.

Ранее россиянин незаметно пожил в чужом доме и продал несколько вещей оттуда.