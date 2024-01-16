Юристы рассказали, какое наказание грозит за поджог склада Wildberries в Шушарах

За поджог склада Wildberries в Шушарах виновному будет грозить до пяти лет лишения свободы по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Нанесенный вред нарушитель, вероятнее всего, не компенсирует, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, доказать виновность подозреваемого поджигателя следователям будет несложно, заявил он в беседе с НСН.

Ранее выяснилось, что один из сотрудников склада угрожал его поджечь в переписке в рабочем чате, а после инцидента утверждал, что ему удалось это сделать. Правозащитника удивило такое отношение работников Wildberries к своей компании – он отметил, что не удивится, если поджог действительно совершил кто-то из них.

«Столько неприязни, ненависти и недовольства я не встречал в других компаниях. Очевидно, отношения, которые складываются между работодателем и сотрудником, кадровая политика побуждают многих людей открыто проявлять свое недовольство, — отметил он. — Либо настолько унижается человеческое достоинство, либо ситуация вывела человека из себя настолько, что у него прорвалась эта ненависть, он заявил о ней во всеуслышание».

Экспертизы позднее помогут выяснить причины пожара, убежден эксперт. По его словам, сегодня следствие для этого обладает очень прогрессивными методами.

Что касается компенсации ущерба, то с сотрудника вряд ли получится взыскать 17 млрд рублей, добавил Соловьев. Оплатить его может страховая компания – в этом случае с преступника потребуют оплату морального ущерба. Причем сумма, по мнению юриста, будет «беспрецедентной», чтобы устроить показательный процесс.

Напомним, в правоохранительных органах сообщали о начале проверки отправленных подозреваемым работником чата сообщений в рамках уголовного дела.

В Wildberries ранее раскрыли, как поступят с заказами клиентов, которые сгорели на складе в Шушарах.