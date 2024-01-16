Замдиректора петербургского «Водоканала» заподозрили в махинациях

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали 53-летнего заместителя директора «Водоканала» Владимира Чернышева. Об этом сообщает издание 47news.
Чернышева подозревают в превышении должностных полномочий. По информации источника, он намеренно завышал стоимость при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация.
По предварительной информации, ущерб превысил 100 млн руб. В квартире и офисе Чернышева прошли обыски.
Незадолго до этого обыски также провели в квартире у лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали его из-за проведения опроса о спецоперации России на Украине.
21 декабря стало известно, что Тверской суд Москвы постановил назначить Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга.
Ранее в Иркутске задержали вьетнамца, которого разыскивал Интерпол.