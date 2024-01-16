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Машина слетела в кювет и застряла в сугробе, выбраться оттуда ей помогали 15 человек

На Южном Урале около 15 водителей остановились, чтобы вытащить машину из кювета

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Елена Савина/Чёрное Белое Магнитогорск/VK

На трассе в Челябинской области водители помогли выбраться на дорогу автомобилисту, улетевшему в кювет. Об этом рассказала свидетельница спасательной операции в местном сообществе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 14 января неподалеку от деревни Озерное близ Магнитогорска. По словам очевидицы, Volkswagen Tiguan застрял в сугробе во время метели, при нулевой видимости. На месте остановились порядка 15 водителей и помогли вытащить машину на проезжую часть.

«Мужчина молодец, который согласился вытянуть на своей машине эту машину. Рвались тросы не раз, но все равно общими усилиями вытащили! Это надо было видеть, как все старались, руки от холода мерзли, когда откапывали. Одни сменяли других, копая», — поделилась местная жительница.

Ранее во Фрязино два автомобиля провалились под лед на местном пруду. На помощь автомобилистам приехал вездеход, который также едва не утонул.

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