Губернатор Новгородской области заявил о престиже статуса муниципального госслужащего

Сегодня главам муниципальных образований, их развитию, обучению, продвижению уделяется большое внимание, в том числе со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, об этом говорит проведение форума «Малая Родина – сила России», который открылся на выставке «Россия» по поручению президента. Он подчеркнул, что форум собрал представителей разных ветвей власти для обсуждений, обмена опытом и выработки новых решений для развития органов местного самоуправления.

«Главы муниципалитетов – это люди, которые реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Но, прежде всего, муниципальные служащие – это самые близкие к населению представители органов власти. Именно они лучше всех знают свои поселения, людей, которые проживают на этих территориях, их интересы, запросы и настроения», — сказал губернатор.

Никитин подчеркнул, что в последние годы статус муниципального государственного гражданского служащего снова становится престижным.

«Не может не радовать, на муниципальную службу приходит все больше молодых кадров. Например, в Новгородской области одно из сельских поселений возглавляет девушка, которой всего 23 года», — уточнил он.

При этом губернатор отметил, что голос муниципалитетов слышат на федеральном уровне. По его словам, все регионы России имеют свою специфику.

«Даже внутри одного региона районы и округа – уникальные. В Новгородской области регионе создан отдельный представительный орган местной власти – Муниципальное собрание, на котором принимаются региональные решения самого серьезного уровня. Такие заседания мы проводим ежемесячно и посвящаем их разным сферам. Главы муниципалитетов, работники администраций, депутаты районных дум, но, прежде всего, сами жители – полноправные участники выработки государственной политики», — подчеркнул Никитин.

Также глава региона отметил, что одним из приоритетов Путина является поддержка молодых кадров. По его мнению, очень важно на муниципальной службе дать людям уверенность в том, что их трудовые права защищены.

«Обеспечить достойную заработную плату и понимание того, как и в какую сторону развивается муниципалитет. Сегодня в районных администрациях нашего региона стандартизирована система оплаты труда, которая позволяет варьировать размер зарплаты наиболее эффективным специалистам вплоть до установления зарплаты специалиста на уровне руководителя отдела или управления», — сказал Никитин.

Еще одним важным моментом он назвал оплачиваемую стажировку студентов на государственной муниципальной службе. «После таких стажировок более 70% стажеров возвращаются на работу на государственную или муниципальную службу. Здесь важную роль играет «мягкое» вхождение в должность при поддержке молодых специалистов их наставниками», — заключил губернатор.

Напомним, на выставке-форуме «Россия» в Москве проходит первый всероссийский форум «Малая Родина – сила России».