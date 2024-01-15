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В российском регионе пассажир угнал у таксиста автомобиль

В Челябинской области пассажир угнал автомобиль такси и попался полиции

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Shutterstock

В Челябинской области пассажир угнал у таксиста автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Златоуст. Водитель такси ненадолго вышел из автомобиля, и тогда его пассажир угнал машину. После произошедшего таксист обратился в правоохранительные органы.

Сообщается, что сотрудники ДПС установили местонахождение угнанного транспортного средства. Они блокировали автомобиль и задержали 31-летнего мужчину. Машину вернули владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Приморье пассажир ограбил пожилого таксиста и угнал его автомобиль.

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