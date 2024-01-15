Политолог заявил о возвращении Путиным миссии служения россиянам муниципальному управлению

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», который открылся на выставке «Россия» по поручению президента РФ Владимира Путина, имеет очень большое значение. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его мнению, прежде всего это связано с функцией муниципальной власти. Он уточнил, что муниципальная власть находится в очень близком контакте с населением.

«На самом деле качество и эффективность работы муниципальной власти значительно влияют на восприятие власти вообще. Если говорить в целом, то за период работы президента Путина муниципальная власть была значительно переформатирована и перезагружена», — отметил Потуремский.

При этом эксперт подчеркнул, что прежде всего это было связано именно с базовым целеполаганием президента власти, эффективно работающей в интересах населения. По его словам, Путин вернул системе муниципального управления в России важнейшую миссию служения людям.

«В условиях сложной экономики и той турбулентности, в которой сейчас находится страна, внимание к работе муниципальной власти, с одной стороны, объяснимо и понятно, а с другой стороны, это действительно очень важная задача для президента и для федеральной власти», — добавил он.

Потуремский отметил, что служение людям — это то, о чем говорит президент, и является целеполаганием для всех уровней власти.

«Логично, что работа в интересах людей — это показатель эффективности работы власти вообще. Это основной запрос граждан страны к власти, и это ответ президента на этот запрос. Эффективность работы власти на всех уровнях в интересах граждан — это ключевая задача и цель. Этим и определяется важность этого события и важность этой работы», — заключил он.

Напомним, на выставке-форуме «Россия» в Москве проходит первый всероссийский форум «Маля Родина – сила России».