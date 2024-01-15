Трое замерзавших в лесу россиян сбежали от врачей и спасателей после эвакуации

В Челябинской области компания из трех человек, замерзавшая в лесу, сбежала от врачей и спасателей после эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе поселка Северные печи. Двое мужчин и женщина из Миасса в возрасте от 30 до 40 лет, углубившиеся в заснеженный лес почти на три километра, обратились за помощью к спасателям. На обратном пути россияне поняли, что замерзают.

Сообщается, что замерзавшие в лесу россияне были одеты для города — на них были легкие спортивные куртки и туфли. При этом снег в районе их пребывания оказался настолько глубоким, что спасатели не смогли вплотную приблизиться к миассцам на снегоходах.

Компанию эвакуировали из леса и довезли до больницы. Однако там троица отказалась представиться, отказалась от помощи и сбежала. Источник «Подъема» рассказал, что такие ситуации происходят регулярно. По его словам, обычно так поступают люди, страдающие от наркозависимости — предположительно, в лесу они искали закладки.

Ранее два кубинца с наркотиками не смогли убежать от полиции в подмосковном лесу.