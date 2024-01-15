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Треть россиян заявили, что хотят работать удаленно

«Известия»: 33% россиян в 2024 году хотели бы работать удаленно

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Depositphotos

Каждый третий россиянин хочет работать удаленно, свидетельствуют данные опроса, который провел сервис поиска работы и сотрудников «Работа.ру». Об этом сообщает издание «Известия».

В опросе приняли участие около 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Треть россиян (33%) хотели бы в 2024 году работать удаленно, при этом среди них 20% пока ездят в офис. В то же время 36% не готовы переходить на работу из дома.

Кроме того, 30% опрошенных предпочитают трудиться в гибридном формате, то есть частично в офисе, а частично из дома.

Главным преимуществом работы в удаленном формате участники опроса чаще всего отмечали возможность самостоятельно определять график работы.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил о необходимо вернуть школьников на дистанционное обучение, а также, по возможности, предоставить части работников возможность трудиться удаленно.

Ранее работодатели в России назвали главный плюс удаленки.

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