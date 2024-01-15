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Стало известно, когда в России утвердят новую программу для уроков труда

Минпросвещения утвердит новую программу для уроков труда к марту 2024 года

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Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Новую программу для уроков труда в российских школах утвердят в Минпросвещения к марту 2024 года. Об этом «Ведомостям» заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По словам депутата, в ближайшее время разработку программы обсудят в думском комитете, а после ее одобрения специалисты рассчитают стоимость покупки нужного для уроков оборудования.

Казакова не исключила, что итоговый вариант программы будет предполагать разделение учебного курса по признаку пола — отдельно для девочек и мальчиков. Парламентарии обсуждают введение основ кулинарии, шитья, работы с инструментами для дома, робототехники и так далее. По мнению депутата, практика разделения по полам может дать хорошие результаты, ведь «девочки в будущем станут мамами, мальчики — отцами».

Закон о введении в школах обязательных уроков труда для учеников начальных и средних классов 19 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Курсы появятся во всех школах с 1 сентября 2024 года.

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