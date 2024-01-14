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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте транспортной инфраструктуры.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. В сообщении не уточнили причину перекрытия объекта.

В субботу, 13 января, движение по Крымскому мосту уже перекрывали. Ограничения действовали с 07:53 до 08:06 мск.

Также движение по переправе через Керченский пролив останавливали в среду, 10 января. Тогда также не назвали причины введения ограничений.

В конце декабря Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее сообщалось, что в ДНР и Запорожской области построят новую железную дорогу.

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