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Пожар на крыше отеля в Казани локализовали

МЧС: пожар на крыше гостиницы «Астория» в Казани локализован

Возгорание, которое возникло на крыше гостиницы «Астория» в Казани, удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

«В Татарстане огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — уточнили в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что огонь охватил кровлю двухэтажного здания с мансардным этажом. Площадь пожара — 936 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту пожара в отеле «Астория». В Telegram-канале надзорного ведомства рассказали, что на место происшествия выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Он проследит за организацией временного размещения для персонала и постояльцев гостиницы.

«<…> ведомство <…> выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности», — подчеркнули в прокуратуре.

До этого стало известно, что, когда гостиница загорелась, все люди успели выйти из здания.

Ранее житель Нефтеюганска выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара.

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