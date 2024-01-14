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Эстония отказалась высылать украинцев, попадающих под мобилизацию

Премьер Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста

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Sergei Grits/AP

Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает The Kyiv Independent.

Дипломат рассказала, что подняла этот вопрос во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 11 января посетил с визитом Таллин. По ее словам, в разговоре с украинским лидером она исключила высылку украинцев, так как они находятся в Эстонии на законных основаниях.

«Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи», – сказала Каллас, добавив, что возвращение граждан на родину – это задача Киева.

Во время встречи с Зеленским Каллас указала, что с начала военной спецоперации Эстония предоставила Украине военную помощь почти на €500 млн и в дальнейшем планирует выделять средства из бюджета на эти цели.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна поддерживает Украину в вопросе ударов по регионам Российской Федерации.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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